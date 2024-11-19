Создатель God of War посоветовал критикам Dragon Age: The Veilguard заткнуться

Мнения о Dragon Age: The Veilguard, самой свежей части культовой серии, разнятся: критики расхвалили игру, игроки пытаются обрушить её рейтинг. Но если у игры появляются ненавистники, то должны найтись и яростные защитники — и в этой роли неожиданно выступил Дэвид Яффе, создатель God of War и Twisted Metal.

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В специальном видео на своём YouTube-канале геймдизайнер заявил, что ему всё равно, провалилась игра или нет — он считает её отличной, хотя пока что провёл в ней всего 14 часов. А всем тем, кто критикует её различные аспекты, он посоветовал заткнуться и играть, потому что это весело.

Кого волнует, если у тебя зацикленность на этом, — забудь, иди и живи свою жизнь, оставь игру в покое. Хватит думать, что там по-братски, что по-мужски, а что по-женски, иди, отправляйся на поиски приключений, ты здесь не навсегда. Поверь мне, я, вероятно, старше тебя, мне 53, время течёт быстро, парень, заткнись и иди, развлекайся.

Яффе назвал Dragon Age: The Veilguard лучшей игрой, в которую он играл. Он заверяет, что за 14 часов можно увидеть все её достоинства. И, хотя ему пока что не пришлось сражаться с драконами, контента в ней предостаточно, чтобы получать удовольствие.

Дэвид Яффе ранее пришёл в восторг от ремейка Silent Hill 2, он также раскритиковал Concord за дизайн персонажей, хотя признался, что играть было весело. А вот God of War: Ragnarok не пришлась ему по душе: автор серии уверен, что разработчики свернули не туда.

Что касается The Veilguard, многие сходятся на мысли, что игра сама по себе неплоха, хотя и имеет мало общего со вселенной Dragon Age. Это мнение, в частности, поддерживает рецензент Игромании.

Поиграв в Dragon Age: The Veilguard несколько часов, я расстроился. Легендарная ролевая серия заслуживает большего, чем просто приятный экшен с ролевыми элементами. Я наверняка вернусь в Dragon Age: The Veilguard, но заметно позже. Когда окончательно приму, что это совсем не та ролевая игра, на которую я надеялся.