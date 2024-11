Игрок Call of Duty: Black Ops 6 перешел в Престиж без единого убийства

Даже в такой игре, как Call of Duty: Black Ops 6, нашёлся местный пацифист. Геймер под псевдонимом Pilgore перешёл достиг 55 уровня в мультиплеере и перешёл в Престиж без единого убийства. Ему помогло то, что опыт в матчах зарабатывается не только за фраги, но и за ряд других активностей.

© скриншот

На переход в Престиж игроку понадобилось 19 часов и 26 минут — именно столько он провёл в мультиплеере. За это время Pilgore принял участие в 111 матчах, причём коэффициент побед составил 1.92 — в большинстве случаев команда геймера побеждала. Приоритетными режимами были Hardpoint и Domination, в которых акцент делается на захвате точек и накоплении очков, а не на убийствах.

© скриншот

Что же делать в Call of Duty без перестрелок? Pilgore рассказал, что его секрет кроется в использовании шпионской камеры с улучшением Scrambler Field. Также в арсенала пацифиста нашлись серии очков UAV, CUAV и HARP. Кроме того, игрок стремится сбивать вражеские киллстрики.

Были и такие моменты, когда пацифист был на грани от провала своей задумки. Например, он бросал гранату-приманку, которая попадала в игроков — потенциально она могла быть смертельной. Также Pilgore подтвердил, что достижение Престижа без убийств нельзя назвать трудным — это даёт уникальный опыт и остаётся интересным времяпровождением.

Есть ещё один важный момент — для Pilgore подобное достижение не стало первым. Он достигал Престижа в прошлых частях шутера: Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоялся в октябре на PC, PlayStation и Xbox. Недавно в шутере стартовал первый сезон, однако игроки раскритиковали новые косметические предметы.