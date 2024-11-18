Blizzard рассказала об отсутствии необходимости «перезапускать» World of Warcraft

В этом году World of Warcraft исполнится 20 лет — за прошедшие годы культовая MMORPG получила множество аддонов и обновлений. Как считают разработчики из Blizzard, думать о «перезапуске» игры нет необходимости, ведь «фундаментальные системы» WoW постоянно изменяются.

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Об этом рассказал геймдиректор World of Warcraft Ион Хаззикостас. Он заявил, что «теоретически» Blizzard может заняться перезапуском игры в отдалённой перспективе, однако сейчас у игры уже есть преданное сообщество, на благо которого трудятся разработчики.

«Теоретически, в какой-то отдаленный момент мы можем серьёзно заняться вопросом перезапуска. Но на данный момент у нас огромное, динамичное и растущее сообщество игроков, которому мы рады служить», — заявил геймдиректор.

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В дополнение к своим словам Хаззикостас сравнил WoW с парадоксом «корабля Тесея» — каждая механика ролевой игры со временем была воссоздана заново и изменена.

«Мы постоянно отказываемся от какой-то старой базовой системы и заменяем её чем-то масштабируемым, чтобы поддерживать нашу новую серверную архитектуру, поддерживать новые графические конвейеры, поддерживать новые аспекты многопользовательского взаимодействия, которые оригинальная игра не могла себе представить», — рассказал Ион.

По мнению геймдиректора, вносимые изменения лучшего всего подходят для того, чтобы подстраиваться под современную аудиторию. Это же касается и временных событий, которые часто проходят в World of Warcraft. В них есть проблема — когда-то испытания получаются слишком сложными, а Blizzard их упрощает. По мнению Хаззикостаса, это становится «закономерностью».

Для геймдиректора важно отыскать баланс, когда игроки смогут получать награды, но при этом с интересом проводить время в новых ивентах. Также Ион подтвердил — в Blizzard прислушиваются к сообществу, поэтому какие-то серьёзные проблемы будут исправляться в кратчайшие сроки.

Напомним, что с момента релиза в 2004 году игроки провели в World of Warcraft свыше миллиарда часов. А в 2025 году ролевую игру ждёт дополнение Midnight, в котором появится механика покупки личных домов.