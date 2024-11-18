В сети нашли еще один намек на «сиквел» зомби-шутера Back 4 Blood авторов Left 4 Dead

Мы уже знаем, что авторы первой Left 4 Dead из Turtle Rock Studios работают над новой игрой. И многие предполагают, что это может быть или продолжение Back 4 Blood, или другой проект со схожими механиками.

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Теперь свежей информацией поделился портал MP1ST — она намекает на то, что не снискавший успеха зомби-шутер Back 4 Blood действительно может получить «сиквел».

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Речь идёт об упоминании проекта Gobi 2 и студии Turtle Rock Studios в резюме одного из актёров захвата движений.

Дело в том, что у первой Back 4 Blood как раз было кодовое название Gobi — его можно увидеть на странице SteamDB.

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Не стоит также забывать о том, что в мае прошлого года был зарегистрирован домен back4blood2.com, который остаётся активен до мая 2025 года (и продолжает обновляться).

Back 4 Blood вышла в 2021 году на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В рамках контентной поддержки игры было выпущено три крупных обновления: «Туннели ужаса», «Дети Червя» и «Река крови». В 2023 году поддержку официально завершили.

В Steam у Back 4 Blood смешанный рейтинг на основе больше 46 тыс обзоров.