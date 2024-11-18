Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали стаю тушканов с свежем ролике

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились свежим коротким роликом по игре, в котором главный герой набредает на стаю агрессивных тушканов.

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Тушканы — это маленькие существа, напоминающие крыс, которые передвигаются на двух лапах и обитают в основном под землёй или в разрушенных зданиях.

«Что может быть хуже, чем остаться без патронов в Зоне? Наткнуться на стаю тушканов, когда нет патронов — вот что».

А вот тут можно посмотреть сражение с другим опасным мутантом, встречающимся в Зоне — псевдособакой.

До релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 осталось совсем чуть-чуть — игра выходит 20 ноября на PC и Xbox Series. Недавно разработчики поделились расширенными системными требованиями проекта, но не упомянули одну маленькую, но важную деталь.