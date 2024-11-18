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Ubisoft провела презентацию сезона Operation Collision Point в Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft презентовала четвёртый сезон девятого года поддержки Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, который получил название Operation Collision Point. Его запуск запланирован на 3 декабря.

Ubisoft провела презентацию сезона Operation Collision Point в Rainbow Six Siege
© скриншот

Главные особенности Operation Collision Point:

  • оперативник Blackbeard с баллистическим щитом;
  • изменения в баллистических щитах (уменьшенное количество пуль для подавления оперативников с щитами; оперативники под защитой щита не будут получать урон от атак ближнего боя (интенсивность прорыва защиты останется прежней);
  • обновления баланса для Ying и Sens;
  • кроссплей между консолями и PC;
  • новая бета-версия Siege Cup на всех платформах;
  • дополнительные улучшения по защите игроков и борьбе с читерами (консольные игроки с мышью и клавиатурой будут перемещены в PC-лобби; за обнаружением читера последует отмена матча).