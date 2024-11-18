Ubisoft провела презентацию сезона Operation Collision Point в Rainbow Six Siege
Компания Ubisoft презентовала четвёртый сезон девятого года поддержки Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, который получил название Operation Collision Point. Его запуск запланирован на 3 декабря.
Главные особенности Operation Collision Point:
- оперативник Blackbeard с баллистическим щитом;
- изменения в баллистических щитах (уменьшенное количество пуль для подавления оперативников с щитами; оперативники под защитой щита не будут получать урон от атак ближнего боя (интенсивность прорыва защиты останется прежней);
- обновления баланса для Ying и Sens;
- кроссплей между консолями и PC;
- новая бета-версия Siege Cup на всех платформах;
- дополнительные улучшения по защите игроков и борьбе с читерами (консольные игроки с мышью и клавиатурой будут перемещены в PC-лобби; за обнаружением читера последует отмена матча).