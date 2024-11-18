Эксперт по франшизе Sonic the Hedgehog подтвердил статус «бомжа» у Соника

Фанаты франшизы Sonic the Hedgehog всегда гадали, где же может обитать ёж Соник. Sega не показывала канонический домашний быт Соника, но в одной из свежих книг фанаты обнаружили упоминание, что их любимый герой живёт в Green Hill Zone — на локации из первого уровня оригинальной игры. Оказалось, что это просто ошибка.

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На неё обратил внимание Крис Эрнандес — эксперт по сюжету и истории Sonic the Hedgehog, который трудится на этой должности в Sega. Он подтвердил, что Соник до сих пор остаётся без определённого места жительства. Проще говоря, Соник — бомж.

«Извините, что так поздно рассказываю об этом! Это [ошибочное упоминание Green Hill Zone] было то, о чем мы узнали на ранней стадии, но, похоже, что более старый черновик был опубликован случайно. У Соника нет дома, он всё ещё бродяга. Мы постараемся, чтобы такие ошибки больше не повторялись! Спасибо, что обратили на это внимание!», — рассказал Крис.

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Назвать ошибку в книге удивительной нельзя. Байка о том, что Соник проживает в Green Hill Zone, ходит уже давно, однако в Sega продолжают придерживаться концепции того, что синий ёж — свободный путешественник.

Что касается последних новостей об игровой вселенной «Соника», то в конце октября состоялся релиз Sonic x Shadow Generations. Дополненный ремастер оригинальной игры получил крайне положительные пользовательские отзывы и продался тиражом свыше миллиона копий.

Если говорить про серию Sonic the Hedgehog в целом, то её результаты оказались поистине впечатляющими. Количество загрузок бесплатных игр и продаж премиальных релизов превысило 1,66 миллиарда раз с момента выхода оригинальной игры в 1991 году.