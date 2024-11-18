Nintendo «задеанонила» главаря пиратов игр для Switch с помощью его старых постов

Nintendo известна за страстную защиту своей интеллектуальной собственности. Компания продолжает расправляться с эмуляторами Nintendo Switch ради защиты разработчиков, а также принимает меры против пиратов. Одного из таких японской корпорации удалось отыскать с помощью самостоятельного расследования.

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Его зовут Джеймс Уильямс, причём злоумышленник больше известен в пиратском сообществе под псевдонимом Archbox. Он был администратором ветки SwitchPirates на Reddit, где обсуждались взломы и несанкционированный доступ к играм для Switch. Из судебных документов выяснилось, что Nintendo наняла юридическую фирму, которая отыскала Уильямса.

Сперва были изучены прошлые посты пирата. Из них стало известно учебное заведение Уильямса, а также то, что он живёт в Аризоне. В феврале 2024 года Nintendo каким-то образом сверила полученные данные со своей базой данных и выяснила, что Джеймс Уильямс дважды заказывал ремонт своей консоли с обратной доставкой в Аризону.

После успешного «отлова» Nintendo отправила Уильямсу письмо. В ответ он сообщил, что выполнит «любые требования и просьбы», а также будет сотрудничать с компанией.

В последствии Уильямс прервал связь с Nintendo, из-за чего суд против пирата заочно встал на сторону японской корпорации. Единственное, что потребовали от Nintendo — неопровержимых доказательств того, что найденный ими человек действительно является Archbox.