Авторы Stellar Blade из Shift Up подтвердили платность DLC-кроссовера с NieR: Automata

Дополнение-кроссовер с NieR: Automata для Stellar Blade выйдет уже 20 ноября — в недавнем трейлере зрители заметили пометку о платном контенте. Разработчики из студии Shift Up подтвердили, что DLC действительно будет платным. Его цену не уточнили, но есть и хорошая новость.

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Обновление, которое также выйдет 20 ноября, будет абсолютно бесплатным. В него включат фоторежим с множеством фильтров и настроек, а также несколько бесплатных костюмов и возможность убрать хвостик с головы главной героини Евы. Будут и другие изменения, а также наверняка стоит ожидать исправления багов.

Что касается кроссовера с NieR: Automata, то за неназванную сумму игроки Stellar Blade смогут встретиться с Эмилем. Загадочный персонаж, играющий важную роль во вселенной NieR, предложит купить 11 новых косметических предметов, связанных с миром Йоко Таро.

Напомним, что Stellar Blade вышла в апреле только на PlayStation 5 и продалась тиражом свыше миллиона копий. Игра заслужила высокие оценки критиков и простых игроков, а в 2025 году должна выйти и на PC.