Игроки Dragon Age: Inquisition пожаловались на импортирование мира из редактора сохранений

Ещё до релиза Dragon Age: Inquisition был открыт сервис Dragon Age Keep — официальный редактор сохранений, который позволял учитывать события прошлых игр, в том числе принятые решения, компаньонов и романтические отношения. Однако игроки стали жаловаться на работу сервиса вскоре после релиза Dragon Age: The Veilguard.

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По словам пользователей, уже больше недели в Dragon Age Keep нельзя без проблем импортировать своё «состояние мира». И разработчики из BioWare, и издатель в лице Electronic Arts оказались в курсе проблемы, однако о каких-либо решениях говорить рано. Менеджер сообщества EA подтвердил, что проблема с импортом сохранений — открытый вопрос, над который разработчики всё ещё решают.

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Сложности ситуации добавляет и запутанность процесса по импорту состояния мира в Inquisition. Игрокам нужно переименовать имеющийся файл в Keep, импортировать его в Dragon Age Keep и только после этого начать новое прохождение. Однако у менеджера сообщества это получилось лишь единожды.

Есть и другие способы импортирования, однако они работают «не у всех игроков». В целом же вокруг Dragon Age ведётся много работы, поэтому на некоторых «фронтах» она может идти медленнее. И это неудивительно, поскольку в первую очередь разработчики из BioWare делают акцент на свежей Dragon Age: The Veilguard.

Игра вышла 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, с тех пор получив несколько патчей. В первом игрокам раздали подарки в честь Mass Effect, а во втором исправили вылеты на PC.