5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Great God Grove

Great God Grove — стильное приключение о поиске фрагментов диалогов. Сюжет рассказывает о богах, собравшихся в роще, чтобы решить важный вопрос: отложить ли конец света на более поздний срок или нет. Но прения идут не по плану — бог коммуникации строит всем козни, из-за чего игроку предстоит восстановить способность небожителей общаться между собой.

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420BLAZEIT 2: GAME OF THE YEAR -=Dank Dreams and Goated Memes=- [#wow/11 Like and Subscribe] Poggerz Edition

Трейлер 420BLAZEIT 2 сразу дает понять, что этот проект — не просто игра-мем, но и вполне компетентный шутер от первого лица. Хотя знатоки прожаренной интернет-культуры все равно оценят кислотную эстетику игры. Дать бой аллюминатам, крадущим мемы, предстоит на 13 уровнях, параллельно сбивая вертолеты, расстреливая врагов из снайперской винтовки без прицела и проделывая другие трюки. Иными словами, 420BLAZEIT 2 — самый настоящий пример современного искусства.

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ABI-DOS

ABI-DOS — головоломка в духе игр Zachtronics, где нужно разобраться в принципах работы вымышленной операционной системы. Каждая задачка на манипуляцию данными требует проводить цветные блоки информации через схемы и логические врата, чтобы добиться того или иного результата. Любую проблему можно решить разными способами — и таких проблем в игре целых 50.

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Divine Dynamo Flamefrit

Студия Inti Creates (Bloodstained: Curse of the Moon) — мастер старомодных пиксельных игр. И теперь она решила попробовать себя в жанре zelda-like. Divine Dynamo Flamefrit предлагает играть за двух героев: мальчика, уровни за которого вылядят как платформер, и его боевого меха — он сражается от первого лица. Проект не делает ничего революционного, но на него стоит обратить внимание всем, кто ценит ретро-боевики, стилизованные под эпоху 16-битных игр.