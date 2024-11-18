Энтузиаст добавил в ремейк Silent Hill 2 поддержку первого лица и виртуальной реальности

Мы уже рассказывали о самых интересных модах для Silent Hill 2 Remake, но в их стане появилось пополнение в лице SH2R-UEVR. Энтузиаст под псевдонимом Praydog добавил в хоррор вид от первого лица и возможность проходить его с помощью гарнитуры виртуальной реальности.

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Увидеть геймплей с такой необычной перспективы можно в коротком ролике — там игрок забивает монстра палкой. Игроки смогут увидеть историю Джеймса Сандерленда с плавной камерой от первого лица и реалистичным взаимодействием с оружием. Например, можно прицеливаться и брать оружие обеими руками.

Также автор реализовал использование предметов. Их необходимо использовать правой рукой, а вот карта открывается двумя руками — так создаётся имитация держания карты в реальной жизни. Однако не обошлось и без некоторых «костылей».

Виртуальная реальность при прохождении Silent Hill 2 работает исключительно в геймплейных моментах, причём модель Джеймса исчезает во избежание ошибок. Во время заставок и некоторых специфических ситуаций VR-режим перестаёт работать, а модель главного героя появляется вновь.

С установкой модификации могут возникнуть трудности. Сперва надо загрузить утилиту UEVR. Она позволяет «плоским» играм отображаться в виртуальной реальности.

Напомним, что ремейк Silent Hill 2 вышел в октябре на PC и PlayStation 5. Прямо сейчас создаётся ещё одно фанатское творение — полноценная русская озвучка за авторством GamesVoice, сборы на которую уже завершены.