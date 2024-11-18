В свежем ролике Genshin Impact рассказали про способности лучника Оророна

HoYoverse поделилась свежим роликом Genshin Impact. Он длится свыше пяти минут и рассказывает об Оророне — играбельном четырёхзвёздочном лучнике, который специализируется на электричестве. Он станет частью обновления 5.2 «Сплетение духа и пламени», которое выйдет 20 ноября на всех платформах.

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«В тумане грань между светом и тенью размыта. Путь сквозь туман может быть не таким, как нам хотелось бы, но он, несомненно, ведёт в будущее», — гласит описание ролика.

Ролик преимущественно состоит из геймплейных кадров. Оророн расправляется с врагами и использует особые атаки с помощью своего лука. Есть у персонажа и необычной свойство — потратив дополнительную выносливость, у Оророна получится парить в воздухе и обстреливать врагов свысока.

Именно последнюю способность высоко оценили поклонники, которые уже мечтают использовать Оророна в битвах с летающими боссами. В целом же у героя появилось много фанатов, которым понравились его внешний вид и предыстория.

Ранее HoYoverse рассказывала про другого персонажа из грядущего обновления. Прошлый ролик посвящали Часке — пятизвёздочной героине, которая специализируется на воздушном бое.