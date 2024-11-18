Деталями режима карьеры в Microsoft Flight Simulator 2024 поделился глава разработки

Многими ожидаемый Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет 19 ноября. В симулятор авиации добавят много новшеств, в том числе режим карьеры. О том, что из себя он представляет, рассказал руководитель разработки Йорг Нойманн.

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Разработчики изначально планировали добавить миссии и карьерный режим в MSFS 2020, но сосредоточились на базовых функциях симулятора. Режим будет максимально реалистичным и предложит игрокам широкий спектр задач — от сельскохозяйственной авиации до спасательных операций. Разработчики тесно сотрудничали с авиационным сообществом, чтобы сделать его максимально аутентичным.

«Пилоты самолетов и вертолетов дали нам очень интересные отзывы о моделях полетов. Мы также встречались с сельскохозяйственными авиаторами, пожарными, парашютистами и пилотами авиалайнеров. Но мы еще провели пользовательские исследования с широким кругом типов симуляторов, чтобы собрать их запросы, понять трудности и услышать рекомендации. Кроме того, просто чтение форумов симуляторов иногда дает нам интересную идею или подтверждает наши интуитивные ощущения по поводу того или иного аспекта», — отметил Нойманн.

Система прогресса будет основана на успешном выполнении полетов, что приносит опыт, деньги и повышает репутацию. Это открывает доступ к новым самолетам, миссиям и, в конечном счете, к возможности владеть собственным флотом.

«Существует множество способов развивать свою карьеру пилота в зависимости от того, кем вы хотите стать. Эти разные направления можно сочетать или проходить одно за другим», — подчеркнул глава разработки симулятора.

Начать карьеру можно как новичком, так и опытным пилотом — никаких предварительных условий нет. Причем выбор пути развития зависит от самих геймеров — от обучения и получения сертификатов (всего 54 курса) до выполнения сложных миссий, например, перевозка пассажиров на авиалайнере или же спасательная операция. Последняя миссия, между прочим, была высоко оценена настоящим профессионалом, по словам Нойманна.

Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на консолях Xbox Series и ПК. Причем в день своего релиза игра сразу попадет в каталог Game Pass.

Напомним, разработчики ранее раскрыли системные требования симулятора, предыдущая часть которого привлекла более 15 миллионов игроков.