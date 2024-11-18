Прибыль Square Enix снова упала вместе с провалом продаж Final Fantasy 16 на PC

Square Enix поделилась финансовыми результатами за третий квартал 2024 года. Они оказались тревожными — за третий квартал операционная прибыль упала на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, из-за чего акции издателя на фондом рынке также подешевели.

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Третий квартал длился с июля по сентябрь включительно. Самая громкая новинка Square Enix за этот период — порт Final Fantasy XVI на PC, который вышел в сентябре в Steam и Epic Games Store. Увы, порт не смог заполучить популярность среди компьютерных игроков, ведь его продажи, если верить инсайдеру, составили лишь 289 тысяч копий.

Это число нельзя назвать удивительным, ведь у Final Fantasy 16 на PC есть серьёзная проблема — игра требует привязки к PSN и недоступна в сотнях стран в Steam. Это также сказалось и на пиковом онлайне, который на платформе Valve составил лишь 27 тысяч человек.

Стоит отметить, что на PlayStation 5, где Final Fantasy 16 вышла изначально, ситуация с продажами обстоит гораздо лучше. В первые три дня с момента релиза в июне 2023 года было продано свыше трёх миллионов копий. Компьютерный порт может добираться до аналогичных показателей несколько лет.

Что точно продолжает радовать Square Enix, так это многопользовательская Final Fantasy XIV. Именно в сегменте ММО чистые продажи за третий квартал 2024 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всё дело в выходе крупного аддона Dawntrail. Игру также называют одним из главных двигателей успеха издателя.