Игроки Call of Duty: Black Ops 6 раскритиковали новые скины после старта первого сезона

Монетизация и выбивающиеся из атмосферы косметические предметы — одна из главных проблем последних частей Call of Duty. Не стала исключением и Call of Duty: Black Ops 6, которая со стартом первого сезона пополнилась не только картами и режимами, но и косметикой — она пришлась по душе далеко не всем.

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В частности, речь идёт про исполнителя Dragon Knight («Рыцарь-дракон»). Во-первых, его стилистика явно выбивается за рамками Black Ops 6 — броня, покрытая зелёным пламенем, будто прибыла прямиком из Dragon Age: The Veilguard или другой фэнтезийной игры. А ещё яркие зелёные эффекты мешают другим игрокам наслаждаться перестрелками.

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Игроки жалуются, что эффекты пламени у Dragon Knight иногда скрывают голову, из-за чего становится неудобно целиться. Также скин вызывает падение частоты кадров, что должно быть особенно заметно на слабых компьютерах.

В первом сезоне оказались и другие раскритикованные исполнители, вроде Goliath. Из-за этого игроки шутера на полном серьёзе заявляют, что готовы заплатить за функцию отключения косметики других игроков — тогда бы в матчах у пользователей с купленной услугой отображались бы только стандартные скины персонажей и модели оружия.

Также игроки отмечают, что предсезонное время в Call of Duty: Black Ops 6 получилось отличным. Напомним, что игра вышла 25 октября на PC, PlayStation и Xbox. Судя по находкам датамайнеров, в дальнейшем шутер ждёт ещё больше необычных скинов, включая коллаборации с Doom и Gears of War.