Стримеры на Twitch пожаловались на резкое падение доходов от рекламы

Помимо донатов, у стримеров на Twitch есть ещё один важный источник доходов — реклама внутри платформы. Как сообщают некоторые из авторов контента, доходы от рекламы за последнее время серьёзно упали без предупреждения и объяснения причин.

Например, об этом рассказал Lacy — стример, на чей канал подписано свыше миллиона пользователей Twitch. В своей разгневанной речи он заявил, что раньше мог получать до 10 тысяч долларов в день лишь благодаря рекламе Twitch, тогда как сейчас доход снизился вплоть до двух тысяч долларов. Таким образом ежедневный заработок стримера с рекламы уменьшился в пять раз.

А TheStockGuy, который пока близится к отметке в 300 тысяч подписчиков на Twitch, поделился, что его доходы от рекламы упали на 95%. Из-за этого он решил вовсе отключить рекламу на своих трансляциях. По его словам, итоговая прибыль не стоит того, чтобы включать рекламу во время стримов.

Администрация Twitch пока не комментировала рекламный «апокалипсис». Если проблема оказалась массовой, то терять доход рискуют не только популярные стримеры, но и сама платформа. Известные авторы контента могут начать её покидать или просто отказываться от рекламы, что также негативно скажется на прибыли Twitch.

Что Twitch точно успел сделать, так это ещё больше отойти от философии геймерской площадки к простому месту для трансляций. Недавно была введена категория политических и социальных тем. Также стоит отметить, что Twitch отказывается удалять запрещённый в России контент, но пока ограничивать доступ к платформе не планируется.