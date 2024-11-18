Dreamlit Games анонсировала для Towers of Aghasba шесть регионов в раннем доступе

Студия Dreamlit Games сообщила, что 19 ноября в ранний доступ выйдет фэнтезийная песочница с открытым миром Towers of Aghasba.

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Геймеров, по заявлению разработчиков, ожидает захватывающий мир фэнтези, где они смогут проектировать собственные острова с процветающими поселениями, развивать уникальные экосистемы и сражаться с нашествием таинственных «Увядших».

Уже на старте игроки получат доступ к обширному миру с шестью регионами для исследования, лазанию, планированию и верховой езде, а также к древним руинам и реликвиям, хранящим тайны прошлого. Но и это не все, так как студия подготовила различные активности: рыбалка, три типа поселений для строительства, три типа экосистем для развития, более 50 уникальных существ и 150 косметических элементов для крафта.

Towers of Aghasba поддерживает как одиночный, так и кооперативный режим, позволяя пригласить до трех друзей на свой остров.

Dreamlit Games планирует активно развивать песочницу после релиза в раннем доступе. В ближайшие месяцы команда планирует добавить новые регионы, квесты, персонажей, фоторежим, расширить существующие системы и ввести новые функции. Проект выйдет на ПК и PS5.

Отметим, что 15 января 2025 года выйдет песочница Aloft, а ранее в ранний доступ Steam релизнулась RPG-песочница Elin.