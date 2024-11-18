Пиковый онлайн Half-Life 2 в Steam перевалил за 52 тысячи

По данным SteamDB, в Half-Life 2 девять часов назад одновременно играли 52,029 пользователей Steam.

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Такой результат является рекордом легендарного шутера с 2008 года (с этого года портал ведет отсчет). Предыдущий рекорд был установлен в августе 2021 года — более 16 тыс игроков в онлайне.

Причиной такого скачка стало крупное обновление игры, выпущенное к 20-летнему юбилею. Были исправлены баги, улучшили графику, добавили поддержку мастерской Steam и новые достижения. Также оба эпизода объединили в одну игру, а получить ее бесплатно можно до 18 ноября включительно.

Напомним, Half-Life 2 был выпущен в ноябре 2004 года и моментально стал хитом, получила восторженные отзывы и множество наград, включая «Игру года». Кстати, недавно состоялся релиз демоверсии фанатского продолжения игры, а хоррор-мод к ней перевыпустят под названием Nightmare House: Reimagined.