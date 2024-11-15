The First Descendant и MapleStory помогли Nexon достичь рекордных показателей выручки

Южнокорейская компания Nexon рассказала о рекордных финансовых показателях за третий квартал 2024 года (с 1 июля по 30 сентября). Вертикальный рост компании составил 15%, а чистый объём продаж вырос на 13% в сравнении с прошлым годом, достигнув 135,6 млрд иен (около 873 миллиона долларов).

© Скриншот The First Descendant

Nexon выделяет три ключевые франшизы, которые позволили компании достичь успеха в третьем квартале. Это Dungeon & Fighter, MapleStory и EA Sports FC (Nexon принадлежит условно-бесплатная EA Sports FC Online). Кроме того, показатели франшизы Dungeon & Fighter выросли на 142% после успешного запуска приложения на китайском рынке.

Весомый вклад в развитие Nexon внесла и The First Descendant. Шутер успешно стартовал в конце июня по всему миру и особенно хорошо зарекомендовал себя на западных рынках — именно на них приходится 75% от всей выручки игры. В дальнейшем Nexon продолжит пополнять игру контентными новинками на основе отзывов геймеров. К примеру, по их просьбам добавят физику отдельных частей тела героинь.

Также Nexon отмечает свой вклад в локализацию игр и их адаптацию под различные рынки. Например, изначально эксклюзивная для Южной Кореи MapleStory выросла на 23% за третий квартал 2024 года — 40% всей выручки пришлось на заграничных игроков. К адаптации для зарубежной аудитории относят кроссоверы: внимание японских игроков привлекло событие, в котором MapleStory пополнилась контентом из манги «Истребитель демонов».

Также старт четвёртого сезона в шутере The Finals привлёк в игру новую волну геймеров. В целом Nexon планирует продолжать свой рост, что прокомментировал исполнительный директор компании.