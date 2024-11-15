Unreal Gold и Unreal Tournament теперь можно бесплатно попробовать через «Архив интернета»

Организация «Архив интернета» (Internet Archive) с разрешения Epic добавила в свою библиотеку Unreal Gold и Unreal Tournament — игры может бесплатно попробовать любой желающий.

© Скриншот Unreal Tournament

Сами организаторы «Архива» стараются оберегать накопленную в сети различную информацию и сохранять свободный доступ к ней для пользователей. Можно сказать, что в определённом смысле в Архиве собирают историю самого интернета — и Unreal Tournament точно можно назвать её важной частью.

Игры добавили в «Архив» ещё в конце октября, но на это в сетях обратили внимание только недавно. Сама Epic отметила, что и правда дала «зелёный свет» на включение игр в библиотеку архива:

Мы подтверждаем, что Unreal 1 и Unreal Tournament доступны на archive.org, и пользователи могут свободно переходить по ссылкам и играть в эти версии [проектов].

Epic создавала новую часть Unreal Tournament с 2014 года, но к 2018-му году стало известно, что эта версия шутера уже не находится в активной разработке.

На подобное развитие событий повлиял успех Fortnite — игра по сути забрала всё внимание Epic на себя.

Правда, про Unreal Tournament не забыли авторы новой анимационной антологии Secret Level, где появятся разные сюжеты по мотивам 15 игр.

Анимационная новинка со звёздным актёрским составом (Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер) от создателя «Любовь. Смерть. Роботы» Тима Миллера выйдет 10 декабря.