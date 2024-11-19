Во что поиграть на Android и iOS, новинки ноября

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Honey Grove

Медитативный, очаровательный симулятор садовничества, где игроку в роли трудолюбивой пчелки предстоит построить уютный городок. Обитатели Honey Grove радуют смешными характерами и шутками, и мир можно сделать более ярким не только с помощью цветов, но и за счет различных украшений. Иными словами, это идеальный таймкиллер для тех, кто любит милые, спокойные игры.

Abalon

Abalon — тактический карточный roguelike, где игроку предстоит изучать мир, разделенный на клетки, бросать кубики и разыгрывать тонны карт, чтобы выкрутиться из сложных ситуаций. Игра предлагает более 500 карт и 225 уникальных персонажей, которых можно встретить в путешествии. Неплохой выбор для поклонников жанра.

Scattered Verse

Минималистичный платформер, где игроку предстоит исследовать миры-сновидения в поисках недостающих букв, чтобы складывать слова и восстанавливать стихи легендарных поэтов. Scattered Verse однозначно понравится ценителям литературы, артистичных игр и фортепианной музыки.

Dustbunny: Emotions to Plants

Dustbunny — необычная игра о ментальном здоровье, домашних растениях и эмоциях. По сути, чувства протагониста материализуются в виде умильных созданий, за которыми нужно ухаживать. А если уделить им достаточно заботы, они расцветут в замечательные растения, которые можно собирать и постепенно заполнять коллекцию.