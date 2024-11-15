У Call of Duty: Black Ops 6 стартовал первый сезон с новыми картами и режимами

У Call of Duty: Black Ops 6 стартовал первый сезон, с которым в игру добавили много разнообразного контента.

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В частности, пользователей ждут три новых карты карты для мультиплеера — Hideout (6v6), Extraction (6v6) и Heirloom (6v6 и 2v2). Позже в сезоне добавят карту Racket и вернут Hacienda с Nuketown.

Ещё пользователи могут оценить два новых режима — Ransack Mode (защита запасов) и Party Mode (другие режимы появятся позже в сезоне). Кроме того, в шутере вскоре добавят рейтинговую игру.

Новый режим появился и для «Зомби» — речь идёт о Directed Mode для карт Liberty Falls и Terminus. Следом в сезоне для тех же Зомби ещё добавят свежую карту и другой новый контент.

Дополнительный контент появился и в Call of Duty: Warzone — карта Area 99, рейтинговая игра Battle Royale, плейлисты Resurgence, Battle Royale и Plunder. Кроме того, Warzone интегрировали с BO6 и добавили систему движения Omnimovement с оптимизированным инвентарём.

Хотя огромный размер файла обновления сезона вызвал возмущения в сетях, спрос на сам сезон среди игроков оказался внушительным.

Пик онлайна Call of Duty в Steam за последние 24 часа перевалил за 232 тысячи человек, а на данный момент в игре находится свыше 108 тысяч человек.

Пользователи положительно отнеслись к самим геймплейным и техническим нововедениям, похвалив те же изменения инвентаря и обновлённый интерфейс плейлистов в Warzone.

Заодно игроки отметили, что теперь можно с лёгкостью переключаться между контентом BO6, Warzone и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) в меню той же Warzone.

Некоторые отметили и проблемы сезона — судя по всему, в игре по какой-то причине пропал звук шагов. Как оказалось позже, звуки остались у игроков с подпиской нааудиосервис для Call of Duty.

Кроме того, не всем понравились и новые карты, а ещё в сетях жалуются на баги.