Valve все же разрабатывает Half-Life 3

Half-Life 3 должна стать для Valve кульминацией 10-десятилетней работы компании. Об этом в своем новом ролике рассказал известный датамайнер, выступающий под ником Gabe Follower. По его данным, Valve очередной раз перезапустила разработку Half-Life 3 незадолго до выхода Half-Life: Alyx.

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Основной акцент в Half-Life 3 будет сделан на случайной генерации объектов на локациях, продвинутой симуляции физики и погодных явлений. В мире Зена появятся планетоиды со своим гравитационным полем. Объекты на картах будут иметь реалистичную модель деформации, учитывающую различные параметры вроде температуры.

ИИ врагов будет динамически адаптироваться под окружение. Их 3D- и физические модели будут предполагать расчленение. Обещано гиперреалистичное изображение волос и шерсти.

Сюжет Half-Life 3 начнется с переписанного финала Episode Two, который был отредактирован в Half-Life: Alyx. Персонаж Илая Вэнса, который был убит в оригинальной версии, станет ключевой фигурой в борьбе человечества против сил Альянса.

В Valve провели большую работу по объяснению влияния мира Зена на мир землян. В частности, в истории Half-Life 3 будет указано, что кристаллы из мира Зен служат источниками энергии для источника для гравипушки Гордона и гравиперчаток Алекс.

Не исключено, что в триквеле Гордон получит усиленное гравитационное оружие, заряженное зеленой энергией Вортигонтов, что позволит игроку манипулировать не просто отдельными объектами, но и целыми областями окружающего пространства.