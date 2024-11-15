Градостроительный симулятор выживания Frostpunk 2 продался тиражом 511 тыс копий

11 bit studios продала 511 тыс копий своего градостроительного симулятора выживания Frostpunk 2 (по состоянию на 14 ноября). Информация упоминается в свежем финансовом отчёте компании.

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48,7% тиража составили Deluxe-издания, которые вместе с базовой игрой включают три дополнения и цифровые бонусы. В Steam его можно купить за 3200 руб.

Большая часть платёжеспособных фанатов Frostpunk 2 живёт в Китае — примерно 25% купивших. Затем идёт США с 18% и Германия с 7%. В родной для 11 bit studios Польше игру купили 2,9%.

Frostpunk 2 вышла 20 сентября 2024 года на PC (релиз PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 2025 год) и быстро продалась тиражом 350 тыс. Однако релиз новинки сильно разочаровал инвесторов 11 bit studios. В октябре Frostpunk 2 получила первое крупное обновление.