Larian Studios обратилась к консольным игрокам Baldurʼs Gate 3 с более чем 100 модами

Larian Studios работает над хотфиксом для консольных версий Baldur’s Gate III, который поможет улучшить игру для фанатов модов. Если конкретнее, то — для фанатиков, которые установили более чем 100 модов.

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Упомянутой хотфикс выйдет «в ближайшем будущем» и исправит проблемы с «нестабильностью, снижением производительности и вылетами во время игры с более чем 100 модами» на консолях.

В настоящее время разработчики рекомендуют воздержаться от прохождения Baldurʼs Gate 3 с таким количеством модификаций.

Грядущий хотфикс сделает сохранения с более чем 100 модами временно неиграбельными. Ограничение снимет последующее исправление, которое вернёт доступ к сохранениям «после удаления некоторых существующих модов». Остальные сохранения (без 100+ модов) не будут затронуты.

Официальная поддержка модификаций для Baldurʼs Gate 3 на консолях появилась в октябре.