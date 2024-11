Геймдиректор The Last of Us Нил Дракманн «работает над новой игрой с 2020 года»

Руководитель Naughty Dog Нил Дракманн принял участие в мероприятии Jewish Visionaries in Gaming, в ходе которого упомянул свою новую игру.

© скриншот

Для начала стоит отметить, что видео с дискуссией сделали приватным. Но некоторые пользователи успели с ним ознакомиться и подтверждают информацию. Позже материал появился в ряде западных СМИ.

© скриншот

Итак, по словам Дракманна, он работает над новой игрой с 2020 года. В тот же год, напомним, вышла The Last of Us: Part II. Разработчик также пошутил, что «Sony не позволяет ему решать, когда и как анонсировать игру».

Заявление Дракманна может означать, что релиз следующей игры Naughty Dog не за горами. Но мы знаем, что студия работает сразу над многочисленными играми, и несколько из них — однопользовательские проекты.

Дракманн у свою очередь успел проявить себя не только в играх, но и на тв. Весной 2025 года выйдет второй сезона сериала «Одни из нас», для которого разработчик снял эпизод.