Создавшая Warcraft и StarCraft компания Blizzard делает новый шутер в открытом мире
На сайте Blizzard Entertainment открылась вакансия на пост заместителя дизайн-директора инноваций. И проект, для которого ищут сотрудника — это неанонсированный шутер в открытом мире.
Многие пользователи сразу предположили, что речь идёт о возрождении серии StarCraft.
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Не так давно Джейсон Шрайер рассказывал о том, что Blizzard якобы «инкубировала» шутер по вселенной StarCraft. Руководит проектом бывший глава серии Far Cry Дэн Хэй. Свежая вакансия даёт надежду, что игру не отменили (если это вообще она), и разработка продолжается.
Конечно, есть мнения, что Blizzard может делать шутер по Warcraft или Overwatch 3 (:))
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