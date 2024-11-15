Blizzard делает новый шутер в открытом мире

На сайте Blizzard Entertainment открылась вакансия на пост заместителя дизайн-директора инноваций. И проект, для которого ищут сотрудника — это неанонсированный шутер в открытом мире.

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Многие пользователи сразу предположили, что речь идёт о возрождении серии StarCraft.

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Не так давно Джейсон Шрайер рассказывал о том, что Blizzard якобы «инкубировала» шутер по вселенной StarCraft. Руководит проектом бывший глава серии Far Cry Дэн Хэй. Свежая вакансия даёт надежду, что игру не отменили (если это вообще она), и разработка продолжается.

Конечно, есть мнения, что Blizzard может делать шутер по Warcraft или Overwatch 3 (:))