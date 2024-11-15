Авторы Path of Exile 2 раскроют все подробности раннего доступа на трансляции 21 ноября

Grinding Gear Games анонсировала следующую трансляцию GGG Live. Она пройдёт 21 ноября в 23:00 МСК, и на ней расскажут «всё, что нужно знать о Path of Exile 2 в раннем доступе». За просмотром — на Twitch.

© скриншот

«Во время трансляции GGG Live мы обсудим все аспекты игры, контент, в который вы сможете сыграть, включая поздний этап игры, и способы принять участие в раннем доступе».

Анонс сопроводили небольшим, но эпичным тизером, в котором показали различные кадры игры.

Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря на PC (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series.