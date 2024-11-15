Shin Megami Tensei V: Vengeance получила бесплатную демоверсию

С момента выхода Shin Megami Tensei 5: Vengeance — переиздания оригинальной Shin Megami Tensei 5 — прошло пять месяцев, и за это время игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. ATLUS выпустила бесплатную демоверсию игры, чтобы «как можно больше людей могли ей насладиться».

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В этой демоверсии игроки смогут исследовать альтернативный пустынный Токио под названием Даʼат, сразиться с четырьмя сюжетными боссами, пройти около двадцати побочных заданий, преодолеть кишащие демонами препятствия и опробовать некоторые игровые механики. Помимо этого в демоверсии доступны две сюжетных истории: совершенно новая «Канон возмездия» или оригинальная «Канон сотворения» из Shin Megami Tensei 5.

Демоверсия уже доступна в Steam и PlayStation Store. Разработчики отмечают, что сохранённые данные в дальнейшем возможно перенести в полную версию игры.

Также в октябре этого года ATLUS выпустила Metaphor: ReFantazio, которая тоже получила высокие оценки от критиков и даже вошла в топ-20 самых высокооцененных игр XXI века по версии Metacritic.