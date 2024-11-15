Создатели Civilization 7 представили Императора инков Пачакутека в новом трейлере

Разработчики Sid Meier’s Civilization VII продолжают представлять играбельных лидеров игры. Новый трейлер посвящён императору инковПачакутеку Юпанки, который уже появлялся в Sid Meier’s Civilization 5 и Sid Meier’s Civilization VI.

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Стартовой местностью героя являются горы, и Пачакутек предпочитает работать с лидерами, не конкурирующих за эту территорию. Все здания получают бонус к продовольствию, если находятся рядом с горами, а специалистам, находящимся рядом с горами, не нужно платить за поддержание счастья.

Другими играбельными лидерами, представленными студией Firaxis, являются: Макиавелли, Хатшепсут, Октавиан Август, Ашока, Чынг Чак, Ксеркс, Изабелла Кастильская, Текумсе и Конфуций. Также разработчики продемонстрировали геймплейные механики и рассказали о системе кризисов и цикличности истории.

Sid Meierʼs Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.