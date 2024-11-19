Чит на деньги в Farming Simulator 25: как добавить денег на развитие фермы

Farming Simulator 25 на старте карьеры дает каждому фермеру капитал: 100 000 новичку, 500 000 для строительства хозяйства, 1 000 000 — менеджеру фермы. Если и этих средств не хватит, то есть хорошая новость — в игре есть чит на деньги. Портал PC Gamer рассказал, как им пользоваться.

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Как активировать консоль в Farming Simulator 25

Откройте директорию С:\Users\[ваше имя пользователя]\Documents\My Games\FarmingSimulator2025 .

. Найдите файл game.xml .

. Откройте его через «Блокнот» или другой текстовый редактор.

Пролистайте документ почти до конца и найдите фрагмент

<development> <controls>false</controls

Замените его на

<development> <controls>true</controls

Сохраните изменения и закройте game.xml.

После этого нужно добавить новый параметр запуска игры в Steam.

Запустите Steam.

Откройте библиотеку.

Кликните по игре правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».

На вкладке «Общие» найдите строку «Параметры запуска».

Введите команду -cheats .

. Закройте окно.

Чит на бесконечные деньги в Farming Simulator 25