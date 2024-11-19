Чит на деньги в Farming Simulator 25: как добавить денег на развитие фермы
Farming Simulator 25 на старте карьеры дает каждому фермеру капитал: 100 000 новичку, 500 000 для строительства хозяйства, 1 000 000 — менеджеру фермы. Если и этих средств не хватит, то есть хорошая новость — в игре есть чит на деньги. Портал PC Gamer рассказал, как им пользоваться.
Как активировать консоль в Farming Simulator 25
- Откройте директорию С:\Users\[ваше имя пользователя]\Documents\My Games\FarmingSimulator2025.
- Найдите файл game.xml.
- Откройте его через «Блокнот» или другой текстовый редактор.
- Пролистайте документ почти до конца и найдите фрагмент
<development><controls>false</controls
- Замените его на
<development><controls>true</controls
- Сохраните изменения и закройте game.xml.
После этого нужно добавить новый параметр запуска игры в Steam.
- Запустите Steam.
- Откройте библиотеку.
- Кликните по игре правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».
- На вкладке «Общие» найдите строку «Параметры запуска».
- Введите команду -cheats.
- Закройте окно.
Чит на бесконечные деньги в Farming Simulator 25
- Запустите игру.
- Два раза нажмите на тильду (~), чтобы открыть консоль.
- Введите команду gsAddMoney и сумму денег, которую вы хотите получить. Например, команда gsAddMoney 100000 добавит 100 000.
- Нажмите Enter — и деньги будут зачислены на игровой кошелек.
- Еще раз нажмите на тильду, чтобы закрыть консоль.