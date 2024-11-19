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Чит на деньги в Farming Simulator 25: как добавить денег на развитие фермы

Farming Simulator 25 на старте карьеры дает каждому фермеру капитал: 100 000 новичку, 500 000 для строительства хозяйства, 1 000 000 — менеджеру фермы. Если и этих средств не хватит, то есть хорошая новость — в игре есть чит на деньги. Портал PC Gamer рассказал, как им пользоваться.

Чит на деньги в Farming Simulator 25: как добавить денег на развитие фермы
© Steam

Как активировать консоль в Farming Simulator 25

  • Откройте директорию С:\Users\[ваше имя пользователя]\Documents\My Games\FarmingSimulator2025.
  • Найдите файл game.xml.
  • Откройте его через «Блокнот» или другой текстовый редактор.
  • Пролистайте документ почти до конца и найдите фрагмент
<development><controls>false</controls
  • Замените его на
<development><controls>true</controls
  • Сохраните изменения и закройте game.xml.

После этого нужно добавить новый параметр запуска игры в Steam.

  • Запустите Steam.
  • Откройте библиотеку.
  • Кликните по игре правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».
  • На вкладке «Общие» найдите строку «Параметры запуска».
  • Введите команду -cheats.
  • Закройте окно.

Чит на бесконечные деньги в Farming Simulator 25

  • Запустите игру.
  • Два раза нажмите на тильду (~), чтобы открыть консоль.
  • Введите команду gsAddMoney и сумму денег, которую вы хотите получить. Например, команда gsAddMoney 100000 добавит 100 000.
  • Нажмите Enter — и деньги будут зачислены на игровой кошелек.
  • Еще раз нажмите на тильду, чтобы закрыть консоль.