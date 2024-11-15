Бывший креативный директор Borderlands 3 поделился деталями нового кооперативного экшена

Студия Ruckus Games, в состав которой входят бывшие разработчики из Gearbox, Riot Games, Bethesda, Epic Games и Monolith, анонсировали работу над своей дебютной игрой — это кооперативный экшен, действие которого разворачивается в американском пригороде, захваченном неизвестными силами.

© скриншот

Безымянный проект предложит игрокам «большой выбор игровых персонажей и тысячи уникальных комбинаций подручного оружия»: например, тостер, стреляющий пилами или мойка высокого давления, переделанная в огнемет.

© скриншот

По словам разработчиков, проект рассчитан на игру в команде из четырех человек, и что «все сфокусировано на том, чтобы геймерам было весело».

«Выходите на улицы, разрушайте всё, что захотите, находите новое крутое оружие и ресурсы и спасайте NPC. Здесь вы можете настраивать, создавать и улучшать своё оружие и способности, чтобы стать ещё сильнее и отправиться в очередной раунд хаотичного веселья», — заявили сотрудники Ruckus Games.

Студию Ruskus Games возглавляет бывший креативный директор Borderlands 3 и Elder Scrolls Online Пол Сейдж. Ведущий художником проекта стал Скотт Кестер, работавший над трилогией Borderlands. Над производством игры работает команда из четырнадцати человека, и студия уже успела получить 19 млн долларов инвестиций.

Дата релиза и список поддерживаемых платформ пока остаются в секрете.