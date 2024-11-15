Ремейк культовой Little Big Adventure игроки встретили в основном положительно

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest, ремейк легендарного приключения Little Big Adventure, вышел на РС, PlayStation и Nintendo Switch. В Steam игру можно купить за 1499 рублей, делать релизную скидку студия [2.21] и издательство Microids почему-то не стали.

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В Steam игроки встретили релиз ремейка в основном положительными отзывами: пока что она получает 77% рекомендаций, но обзоров ещё мало. Покупатели предупреждают о багах и изменениях в сюжете игры: в основном нововведения пришлись поклонникам серии по душе.

В Twinsen’s Quest улучшена графика, добавлен новый саундтрек, переработаны уровни и усовершенствовано управление с геймпадов. Познакомиться с нововведениями позволяет бесплатная демоверсия, доступная в Steam.