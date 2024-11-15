Создатели ролевого приключения Rue Valley показали геймплей альфа-версии

Издательское подразделение студии Owlcat Games показало игровой процесс Rue Valley, дебютного проекта сербской студии Emotion Spark. Видео снято в альфа-версии игры, и присоединиться к открытому тестированию могут все желающие в Steam.

© скриншот

Игромания уже познакомилась с будущим сюжетным ролевым приключением, и в предварительном обзоре игру сравнили с фильмом «День сурка» и великолепной Disco Elysium.

И всё же не ждите от новинки уровня творения ZA/UM. Она куда меньше и скромнее. Внутри протагониста Rue Valley нет двадцати с лишним навыков, каждый из которых можно счесть отдельным персонажем. Да и степень влияния на мир в новинке не такая и большая — по крайней мере, в альфа-версии.

Rue Valley отправит нашего героя во временную петлю, которая перезапускает события заново каждый 47 минут. Нам нужно будет разобраться, что послужило причиной аномалии, и найти способ вырваться их этой ловушки. И в полной версии у нас на этой уйдёт около 20 часов.

Rue Valley должна выйти «скоро» на РС, точные даты пока что не определены.