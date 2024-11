Рогалик The Rogue Prince of Persia скоро получит русскую локализацию

Студия Evil Empire и издательство Ubisoft объявили, что 21 ноября выйдет масштабное обновление The Second Act к фэнтези-рогалику The Rogue Prince of Persia. И оно добавит в игру ряд локализаций, в том числе русскую.

Игроки получат доступ ко второму акту сюжетной кампании, но разработчики обещают внести ряд правок и в первый акт. В частности, визуальный дизайн игры переработают: картинка станет менее насыщенной, зато в ней появится больше деталей. О том, почему было принято такое решение, нам обещают рассказать на следующей неделе.

В The Rogue Prince of Persia через неделю появится больше биомов и боссов, дополнительные враги и некоторые улучшения качества жизни. К примеру, в нашем распоряжении теперь будет несколько ячеек сохранения.

The Rogue Prince of Persia вышла в ранний доступ весной 2024 года. Сейчас игру оценивают в 20 долларов, но к выходу обновления The Second Act издатели обещают приятные скидки.