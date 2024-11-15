Авторы Ravenswatch показали кооперативный геймплей перед консольным релизом

Студия Passtech Games и издательство Nacon выпустили очередной геймплейный трейлер приключенческого рогалика Ravenswatch. Видео посвящено кооперативному режиму на четырёх игроков, который хорошо знаком РС-игрокам. А вскоре с ним предстоит познакомиться владельцам Xbox и PlayStation.

© скриншот

Релиз Ravenswatch на РС состоялся не так давно, в конце сентября, а до этого игра около полутора лет провела в раннем доступе. В Steam она собрала 79% положительных отзывов. И 28 ноября состоится её консольный релиз, Ravenswatch появится на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. Со временем рогалик выйдет и на Nintendo Switch.

Приём предварительных заказов уже стартовал, и стандартное издание оценили в 30 долларов. Игрокам будет доступна кроссплатформенная игра, однако пока что всех подробностей о её возможностях мы не знаем. Напомним, что для онлайновых сессий потребуется оплата подписки PS Plus или Xbox Game Pass.