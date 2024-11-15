Авторы любительского ремастера Half-Life 2 RTX посвятили видео двадцатилетию игры

На днях, 16 ноября, исполнится 20 лет с момента выхода культовой игры Half-Life 2, которая на долгие годы задала законы жанра шутеров от первого лица. И этой дате посвятили специальное видео разработчики из Orbifold Studios, которые трудятся над современным ремастером Half-Life 2 RTX.

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Команда Orbifold собрана из энтузиастов: над проектом работают известные творцы пользовательских модификаций к серии Half-Life. И для своего проекта они готовят полную трассировку лучей, обновлённые ассеты и поддержку DLSS 3.5 с функцией реконструкции лучей. Моддеры используют Physically Based Rendering (PBR), геометрическую детализацию и технологии Nvidia.

Пока что Half-Life 2 RTX находится на ранней стадии разработки, и присоединиться к проекту студия приглашает всех талантливых моддеров и художников. Некоторые из участников проекта рассказывают о работе команды в новом видео.

А пока одни энтузиасты готовят ремейк Half-Life 2, другие пытаются продолжить оборванную на полуслове историю. И демоверсия Project Borealis уже вышла в Steam.