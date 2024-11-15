Студию Grove Street Games частично вычеркнули из разработчиков GTA: The Trilogy

Как сообщает VGC, недавний патч с «классическим» освещением для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition не только добавил в игру улучшения. Он также убрал «лишнее»: логотип студии Grove Street Games, которая работала над обновлённой версией культовой трилогии, с заглавного экрана.

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Сама Grove Street Games по-прежнему упоминается в финальных титрах, да и на своём сайте студия хвалится работой над GTA: The Trilogy. Напомним, что ранее Grove Street Games создавала мобильные порты игр Rockstar.

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Как мы помним, премьера GTA: The Trilogy – The Definitive Edition оказалась громким и скандальным провалом. Авторы ремастеров не только оставили на местах самые досадные баги с различных платформ — они ещё добавили к ним новые. Ряд моментов подвергли ничем не объяснимой цензуре, зато в файлах игры нашлись не только Hot Coffee, но и исходный код игр трилогии.

Rockstar пришлось приносить извинения покупателям, дарить им игры и обещать всё исправить. За прошедшие три года большинство недоделок удалось залатать. Возможно, сменой вступительных экранов компания дала понять, кого именно за это стоит благодарить. Официальные объяснения по этому поводу ещё не появлялись.

В декабре 2023 года Definitive Edition выпустили на мобильных устройствах, и этими портами уже занималась команда Video Games Deluxe, состоящая из разработчиков L.A. Noire. Судя по всему, именно на трудах этой студии основано новое крупное обновление консольных версий.