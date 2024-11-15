Авторы постапокалиптического боевика Atomfall объявили дату релиза

Студия Rebellion (серия Sniper Elite) объявила дату релиза своего нового проекта. Постапокалиптический приключенческий боевик Atomfall с элементами выживания выйдет 27 марта 2025 года. Игра будет доступна на РС, PlayStation и Xbox, а также с первого дня попадёт в каталог Game Pass.

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Действие Atomfall разворачивается на севере Англии, через несколько лет после аварии на атомной электростанции Уиндскейл. Игра вдохновлена реальными событиями: в атомном комплексе «Селлафилд» в Уиндскейле действительно в 1957 году произошла крупнейшая в истории британской ядерной индустрии авария.

Игрокам Atomfall предстоит выживать в зоне отчуждения в британской глубинке, рядом с чудаками, сектантами, государственными агентами и мистическими существами. Мы сможем исследовать пещеры и бункеры, искать припасы, мастерить оружие и выживать в непростых сражениях.