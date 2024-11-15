В релизном трейлере LEGO Horizon Adventures показали старт большого приключения

Приключение Lego Horizon Adventures получило релизный трейлер, где зрителям показали ряд ярких моментов из путешествия Элой и её союзников.

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Сама игра на данный момент доступна для приобретения в PS Store (PS5) и Nintendo Shop — на PC (EGS, Steam) пока что ещё можно только предзаказать новинку.

Обладатели расширенного издания могут получить шесть костюмов, включая наряды по мотивам франшиз Ratchet & Clank и Sackboy. Кроме того, обладатели этого издания получат модификацию «Американские горки».

За предзаказ новинки тоже выдавали бонус — эксклюзивный костюм «Ткач щита». Правда, в стандартной версии игры никаких дополнительных сюрпризов нет.

На прохождение «Горизонта», как сообщил инсайдер Том Хендерсон, потребуется в среднем 6-15 часов. Журналисты уже успели оценить приключение, отметив его качественную графику, но поругав за довольно скучные уровни.

Сама LEGO-новинка по сути пересказывает события Horizon Zero Dawn на новый лад, поэтому игру некоторые назвали «экскурсией» по предыдущему творению студии.

Раньше, кстати, авторы Horizon из Guerrilla Games признались, что предпочитают местную вселенную мрачному миру своей франшизы Killzone.