Старт предзагрузки Black Ops 6 раскрыл огромный размер обновления на консолях

На Xbox и PlayStation стартовала предзагрузка первого сезона Call of Duty: Black Ops 6 — файлы якобы занимают примерно 74 ГБ на Xbox и порядка 50 ГБ на PlayStation.

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Впрочем, портал IGN уточняет, что обновление сезона требует 40,4 ГБ на PS5 и 38,74 ГБ на PS4. Кроме того, в сети пользователи сообщают, что у них тоже разнится размер обновления — у кого-то на Xbox он потребовал 40 ГБ, тогда как другим пришлось скачивать 62 ГБ файлов. Кто-то и вовсе упоминает про требование в 100 ГБ.

Так или иначе, но размер меньше 40 ГБ не озвучил никто, поэтому объём файлов всё равно выходит солидный.

Само обновление касается общего приложения, которое включает в себя как Black Ops 6, так и Call of Duty: Warzone с предыдущими играми серии. Судя по всему, именно поэтому размер обновления оказался таким огромным.

Сам старт сезона состоится сегодня, 14 ноября, в 20:00 МСК.