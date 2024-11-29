Лучшие контракты в Farming Simulator 25: как быстро зарабатывать деньги

Контракты — один из самых простых способов заработать стартовый капитал в Farming Simulator 25, и они предполагают самые разные задания. Однако не каждый контракт одинаково выгоден с точки зрения времени, награды и затраченных усилий. Портал gamerant.com рассказал, за какие контракты лучше браться начинающему фермеру.

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Удобрение

Пожалуй, самый выгодный тип контрактов. Задача достаточно быстрая и простая: большинство удобряющих машин обладают высокой дальностью, что позволяет покрывать широкие пространства за один проезд по полю. Из-за этого количество проездов, необходимое для полной обработки, снижается, благодаря чему контракт занимает мало времени.

Но стоит помнить, что контракт потребует покупки твердых удобрений. Хорошая новость в том, что расход ресурса сравнительно низкий: одной паллеты обычно хватает на большое поле. А оставшиеся удобрения можно сложить где-нибудь недалеко от дороги, чтобы забрать позже.

Перевозка древесины

А этот контракт никак не связан с работой в поле. Он просто требует подобрать бревна в одной точке, после чего продать их на лесопилке или в мастерской. Машины для транспортировки древесины — достаточно редкое явление, поэтому их проще брать в аренду специально для контракта. Обычно такие миссии приносят более $15 000 — они более чем стоят выполнения.

Опрыскивание полей

По сути, опрыскивание во многом похоже на удобрение. Процесс тоже может быть быстрым, но здесь многое зависит от того, какое оборудование предоставит заказчик. Проблема лишь одна — для выполнения контракта нужны гербициды, а они стоят дороже удобрений. Поэтому за опрыскивание лучше браться только в том случае, если награда оправдывает себя.

Жатва злаков

Наконец, жатва — простой и незамысловатый процесс, но желательно принимать такие контракты только на злаки. Дело в том, что сбор злаков проходит быстрее: обратите отдельное внимание на машину, которую выдает заказчик, и убедитесь, что у комбайна есть внутреннее хранилище. Если его не будет, то помимо комбайна потребуется еще и грузовик, а такую работу нельзя выполнить в одиночку. Поэтому игроку придется сесть за руль грузовика, пока комбайном будет управлять ИИ.