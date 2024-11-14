В Hearthstone в январе 2025 года пройдет кроссовер со StarCraft

Авторы карточной Hearthstone объявили о грядущем кроссовере со вселенной StarCraft, который пройдёт в январе 2025 года.

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Фанатов ожидает свежий набор карт с персонажами из популярной франшизы — Heroes of StarCraft, который добавит 49 карт трём галактическим фракциям.

Каждый из героев Hearthstone как раз был распределён в свою фракцию. К примеру, Рыцари Смерти, демонические охотники, охотники и чародеи присоединились к Зергам — последних возглавляет Сара Керриган, которая получила свою карту.

Фракцию протоссов возглавил Артанис, который хочет вернуть славу своему народу. К его делу присоединились друиды, маги, священники и бандиты.

Джим Рейнор ожидаемо стал «командующим» фракции терранов, куда вошли паладины, шаманы и воины. Терраны ещё смогут командовать боевыми кораблями с помощью механики, которая была представлена в свежем дополнении The Great Dark Beyond.

Кроме того, в игре будет представлены новые уместные музыкальные темы по StarCraft — детали о других картах должны представить ближе к релизу набора.

Ранее Blizzard выпустила ремастеры Warcraft и Warcraft 2: Tides of Darkness, а ещё создала обновление для Warcraft III: Reforged.

Кроме того, был представлен новый контент для World of Warcraft — новинки появятся как в WoW: Classic, так и в WoW:The War Within.