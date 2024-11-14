По просьбам игроков в The First Descendant добавят физику отдельных частей тела героинь

Разработчики многопользовательской The First Descendant сообщили «важные новости» — в игру «по многочисленным просьбам» добавят физику «тряски» для отдельных частей тела персонажей.

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О решении авторы сообщили в Discord игры:

После длительного обсуждения было принято решение добавить в игру физику «тряски» [для частей тела], которую хотели увидеть многие [игроки]. Решение приняли недавно, поэтому пока нет никаких сроков и деталей, о них расскажем в будущем.

Очевидно, что речь идёт в первую очередь о физике груди и бёдер героинь лутер-шутера, откровенным дизайном которых славится игра. При этом некоторые пользователи сети чрезвычайно удивились тому, что The First Descendant не поддерживала подобные технологии раньше.

Как раз в конце октября авторы представили новую версию одного из скинов, Twisted Worship, что весьма порадовало игроков в сети.

Ранее глава корпорации Nexon, которая издаёт шутер, поведал, что компания в первую очередь ориентируется на пользовательские отзывы, а не конкретные данные или «цифры».

Судя по новому заявлению, авторы и правда учитывают мнение фанатов.

Занятно, что сама The First Descendant при этом удерживает «смешанные» отзывы в Steam (свыше 90 тысяч рецензий), а рейтинг одобрения игры со стороны пользователей составляет лишь 55%.