Larian удалось продать пару копий Baldur’s Gate 3 даже в Ватикане

Глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус рассказал забавную историю о продажах Baldur’s Gate III в Ватикане.

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Продали две копии BG3 в Ватикане, и ещё одна была в списке желаемого. Мне нравится думать, что это Папа Римский ждёт, когда у него появится свободная минутка [для игры]. Хотелось бы увидеть местный список модов. Уверен, что он абсолютно жуткий.

Статистика продаж игры в Ватикане может выглядеть немного странно, но на самом деле подобный результат смотрится довольно логично. В городе-государстве проживает всего лишь 764 человека, причём во многом речь идёт про священников, епископов и гвардию.

Кто-то из этих резидентов и решил оценить эпичное фэнтези-приключение студии Larian. Воображение сразу рисует священников в подвале церкви за PC, как бы абсурдно не выглядела подобная картина. Интересно, какой класс героя выбрали местные жители.

Обзор Baldurʼs Gate 3. Одна ролевая игра, чтобы править всеми

Ранее для Baldurʼs Gate 3 выпустили патч с поддержкой 4К и 60 FPS на PS5 Pro, а сама игра обошла Dragon Age: The Veilguard в свежем чарте Steam.

Заодно недавно стало известно, что обладатели Steam Deckнаиграли в эпичное приключение более 17 млн часов.