В кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 добавили долгожданный PvP-режим Versus

Тестировали, тестировали и вытестировали: для кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2 выпустили долгожданный PvP-режим Versus. Он доступен бесплатно в составе свежего обновления.

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Versus предлагает асимметричный PvP+E-опыт с двумя командами по четыре человека (Heroes и Pactsworn) и бойцами, которыми управляет искусственный интеллект. Один матч проходит в несколько раундов, в каждом из которых команды игроков меняются местами.

Вместе с Versus в состав свежего обновления также вошли: изменения баланса, переработка прогресса для всей базовой игры, Справочник (The Handbook, коллекция изображений и коротких роликов c объяснением механик и систем игры), огромное количество новых косметических предметов и множество фиксов.

До 26 ноября базовую версию Warhammer: Vermintide 2 можно приобрести в Steam всего за 74 руб. Есть выгодные скидки и на наборы с дополнениями.