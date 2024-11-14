Capcom назвала дату релиза ремейка Resident Evil 2 на iPhone 16 и других устройствах Apple
Где-то месяц назад Capcom анонсировала выход Resident Evil 2 (2019) на устройствах Apple. А теперь компания объявила точную дату релиза — 10 декабря.
Ремейк Resident Evil 2 будет доступен обладателям всех моделей iPhone 16 и iPhone 15 Pro, а также на всех iPad и Mac с чипом M1 или новее.
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Перед покупкой полной версии пользователи смогут бесплатно опробовать небольшую часть игры. Между устройствами также доступна кросс-прогрессия.
В ремейке Resident Evil 2 для Apple есть расширенные возможности управления (с поддержкой геймпадом, конечно же), а также «новая функция автоматической стрельбы».
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