Авторы Genshin Impact выпустили тизер обворожительной Часки из грядущего обновления

Команда HoYoverse (miHoYo) представила свежий ролик Genshin Impact в серии «Истории персонажей».

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Его главной звездой стала Часка — миротворец из клана Цветочного пера в Натлане и анонсированный играбельный 5-звёздочный Анемо-персонаж атакующего типа.

«Любовь подобна ласковым сумеркам, а мир — летящему перу.

Ради этого стоит пережить пару царапин и разногласий с родными».

Баннер с Чаской появится в грядущем обновлении 5.2 «Сплетение духа и пламени», которое выходит 20 ноября. Среди других новинок: четырёхзвёздочный лучник Оророн, драконоподобные Заврианы, новые локации и ещё многое другое.