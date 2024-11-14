Античит Ricochet готов бороться со злоупотреблением VPN в Call of Duty: Black Ops 6

Activision, Treyarch и команда Ricochet будут бороться со злоупотреблением VPN в мультиплеере Call of Duty.

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Для этого разработчики ввели корректировку пороговых значений пинга, чтобы игроки оставались в своих регионах. Дело в том, что в сообществе Call of Duty уже давно существует «проблема», когда стримеры и некоторые другие игроки намеренно выбирают регионы, где не так много профи.

Ещё одно важное изменение в работе античита Ricochet — это улучшенное обнаружение AFK, чтобы игроки не прокачивали свои аккаунты.

Напомним также, что в Call of Duty: Black Ops 6 Ricochet будет работать ещё эффективнее благодаря искусственному интеллекту.

Сегодня в Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone стартует первый сезон с «колоссальным количеством бесплатного контента».

Рейтинговая игра будет запущена 21 ноября, и для неё теперь потребуется 50 побед в мультиплеерных матчах.